Greenpeace lance des avions en papier à l'Euroairport de Bâle Mulhouse contre l'extension de la structure

Plusieurs militants de Greenpeace se sont retrouvés à l'Euroairport de Bâle Mulhouse le jeudi 9 janvier en fin d'après midi. Avec des banderoles et des avions en papier pour sensibiliser les passagers contre l'extension de l'aéroport.

Une action de Greenpeace en fin d'après-midi à l'Euroairport de Bâle Mulhouse le jeudi 9 janvier. Une quinzaine de membres du groupe régional de Greenpeace Bâle ont déroulé des banderoles dans la salle de départs et lancé des tracts pliés comme des avions en papier pour dénoncer le projet d'agrandissement de l'aéroport.

Les avions en papier lancés par Greenpeace à l'Euroairport de Bâle Mulhouse. - Pascal Städeli

Greenpeace rappelle que le trafic aérien est en partie responsable de la crise mondiale climatique. L'ONG dénonce le projet d'agrandissement de l'Euroairport qui devrait "augmenter la capacité de passagers de 30 % pour atteindre 12 à 15 millions de voyageurs par an. " Greenpeace estime qu'il faut stopper le développement des aéroports, "le trafic aérien est responsable d'environ un cinquième des effets sur le climat en Suisse et si les tendances à la croissance prévues par l'Office fédéral de l'aviation civile se concrétisent, il sera le secteur le plus nuisible au climat en Suisse dans dix ans", souligne l'association.