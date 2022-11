"On est plus efficaces" : à Grenoble, 1200 PV dressés par vidéoverbalisation depuis le début de l'année

Derrière son écran, un agent assermenté de la police municipale parcourt la rue de la République au centre-ville de Grenoble. Une voiture est stationnée sur un emplacement réservé aux taxis. "On prend deux photos à trois minutes d'intervalle, et on dresse la contravention", explique Jérôme Lamain, le directeur de la police municipale. En quelques minutes seulement, et à distance, l'automobiliste est verbalisé pour stationnement gênant. Comme lui, ils sont plus de 1200 automobilistes à avoir reçus une contravention depuis le mois de janvier. Un dispositif similaire existe dans la ville proche d'Échirolles.

La ville de Grenoble dispose de 118 caméras, réparties sur tout le territoire de la commune. Chacune d'entre elles peut être utilisée pour la verbalisation. "La priorité, c'est de faire de la régulation de l'espace public, on priorise le respect des places de livraison, des places pour les personnes à mobilité réduite, les taxis", précise Maud Tavel, adjointe à la tranquillité publique. D'autres infractions pourraient être relevées via cet outil, notamment au niveau de la circulation, mais la police municipale s'y refuse pour le moment, car les taux de contestation serait plus élevé. "Aujourd'hui, seuls trois PV ont été contestés", précise Maud Tavel.

C'est sur ce poste que les agents assermentés de la police municipale de Grenoble dresse les contraventions à distance. © Radio France - Benjamin Recouvreur

Des actions ciblées, mais un manque de communication

Ces 1 200 verbalisations ne représentent pas un grand volume sur les 30 000 PV dressés dans toute la ville sur la même période. "Mais on est beaucoup plus efficace", assure Jérôme Lamain. La ville accentue ainsi les contrôles sur les secteurs en tension. "C'est un outil qui nous permet d'être réactifs, de mettre la pression sur des zones où on a un non-respect des règles, d'agir à distance avec un opérateur et non pas un équipage qui a un temps de déplacement, et parfois le véhicule est parti", avance Maud Tavel.

"Sur des périodes courtes, on peut avoir un nombre important de verbalisation, ce qui fait que les mauvais usages disparaissent assez rapidement."

C'est le cas notamment pendant les vacances, où les périodes de Noël, où les places sont chères en centre-ville. Malgré tout, les automobilistes ne sont pas toujours au courant de ce dispositif. "Je n'étais pas au courant", témoigne par exemple un automobiliste qui vient de se garer sur un emplacement réservé aux taxis rue de la République. "Il n'y a jamais de places, dont on est obligé, lance-t-il, ils font ça pour faire rentrer de l'argent." Au bout de la rue, ce chauffeur de taxi, lui, ne constate pas forcément d'amélioration : "Regardez derrière, il y a tout sauf des taxis !", peste-t-il. "Si vous venez le dimanche avec le marché, on ne peut pas se garer, les gens ne le savent pas, donc ça ne dissuade pas", estime-t-il. La mairie reconnaît qu'il faut accentuer les efforts de communication.