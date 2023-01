Grenoble : après une année record et un mois de travaux, le téléphérique de la Bastille va bientôt rouvrir

Encore un tout petit peu de patience pour les habitants et touristes grenoblois : le téléphérique de la Bastille, fermé depuis le 2 janvier dernier, va rouvrir ce samedi 28 janvier à 11h. Comme chaque année, les "bulles" sont restées fermées au public quatre semaines, le temps de leur entretien annuel "Un mois de travaux c'est long, mais c'est nécessaire et réglementaire", explique la directrice des remontées de la Bastille, Patricia Gallois. "C'est ce qui nous permet de l'exploiter les 11 mois de l'année. Le téléphérique tourne environ 4 000 heures par an, ce qui est énorme pour une remontée mécanique. Donc en conséquence il y a des tests et des vérifications pendant le mois restant. Et cette dernière semaine est par exemple consacrée au test annuel de tous les freins".

Cette pause a aussi été l'occasion de procéder à quelques ajouts. En prenant les bulles à la gare du bas, les visiteurs pourront en levant les yeux apercevoir une petite cuve bleue au cœur du mécanisme. "On en a profité pour installer une cuve de récupération d'eau de pluie, connectée avec le toit de la gare inférieure, pour laver les cabines à l'eau de pluie au lieu d'utiliser de l'eau courante". A noter que des projecteurs lumineux ont aussi été installés sur le pylône situé entre les deux gares. Ils permettront, selon la couleur de l'éclairage de renseigner les passants sur la qualité de l'air à Grenoble. Une présentation est prévue prochainement.

Presque 350 000 visiteurs en 2022

La saison 2023 va donc bientôt pouvoir démarrer, après une année 2022 record en termes de fréquentation. "On est très satisfaits de l'année écoulée, on a retrouvé notre fréquentation d'avant-Covid, et on l'a même dépassée ! On a eu ainsi 348 232 voyageurs, ce qui n'était jamais arrivé", se félicite Patricia Gallois, pour qui le contexte a certainement joué. "Il faut rappeler que 2022, c'est aussi l'année de Grenoble Capitale Verte. Il y avait donc un engouement supplémentaire pour emprunter un mode de transport doux, décarboné, et qui procure des sensations, avec cet effet "Waou !" quand on arrive au sommet de la Bastille".

De quoi consacrer les bulles de la Bastille comme emblème absolu du tourisme grenoblois : "Le téléphérique de Grenoble c'est l'emblème de la ville, la petite Tour Eiffel. C'est aussi ce que viennent visiter, voir et emprunter les nombreux touristes qui sont venus l'année dernière".