Grenoble, de plus en plus électrique !

On peut désormais faire des visites touristiques et commentées de Grenoble en Coms, les petites voitures électriques de Toyota, et en Segway, ce deux-roues électrique sur lequel on est debout. Ces visites de l'Office du Tourisme devrait renforcer l'image innovante et écologique de la ville.

Des visites commentées de Grenoble avec talkie-walkie à bord des Com's

Depuis samedi 7 avril, on peut visiter les quartiers touristiques de Grenoble en Com's, ces petites voitures électriques lancées en octobre 2014 avec les I-roads colorées de Toyota vertes, roses, jaunes ou bleu acidulé.

L'utilisation de ces voitures en auto-partage dans l'agglomération de Grenoble est une expérimentation -présentée à son lancement comme une première mondiale- prévue sur 3 ans qui doit s'achever à l'automme. Les partenaires (Ville de Grenoble et Métropole, EDF et Toyota, et Cité Lib) commencent à en tirer les premiers bilans.

Bilan de cette expérimentation lancée pour 3 ans qui arrive à son terme à l'automne 2017

Après un démarrage plutôt lent, on compte désormais 1500 particuliers utilisateurs, une quinzaine d'entreprises et d'organismes et 27 stations dans l'agglomération.

Les Com's, voitures une place avec un coffre que l'on peut utiliser en auto-partage à Grenoble, et pour visiter la ville © Radio France - Véronique Saviuc

Quelques minutes pour apprivoiser son Segway et en avant pour une promenade dans le coeur historique de Grenoble

Autre innovation à venir de l'Office du Tourisme, les ballades en Segway, ces deux roues électriques sur lesquels on est debout, qui vont être lancées. Après quelques minutes de prise en main avec un moniteur, ils permettent de se déplacer entre 6 et 12km/heure en suivant le code de la route piéton, c'est-à-dire les trottoirs, les rues piétonnes et les pistes cyclables. Un moyen de déplacement ludique, silencieux et ... passe-partout.

L'apprivoisement du gyropode se fait en quelques minutes

Des visites ludiques pour une image "décarbonée" et innovante de l'agglomération grenobloise

Ces façons différentes de découvrir Grenoble sont aussi destinées à renforcer l'image écolo et innovante de la Ville. Ces visites "électriques" guidées seront désormais proposées une fois par mois aux grenoblois et aux touristes. En Rhone-Alpes, Annecy et Lyon ont déjà adopté le Segway, comme Paris et d'autres grandes villes européennes. A Grenoble, ces visites proposées par l'Office du Tourisme coûtent 32 euros/h avec un moniteur, 36 euros/h avec en plus un guide touristique.