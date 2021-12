Grenoble-Gap : des manifestants demandent la pérennisation de la ligne ferroviaire

Des militants, des élus et des usagers de la ligne ferroviaire Grenoble-Gap se sont rassemblés devant la gare de Grenoble ce samedi après-midi. Ils demandent un engagement de l'Etat et des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur pour pérenniser la ligne.

Plusieurs dizaines d'usagers de la ligne ferroviaire Grenoble-Gap, de militants et d'élus se sont rassemblés devant la gare de Grenoble ce samedi après-midi. Ils demandent, une fois de plus, un engagement de l'Etat et des régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur pour pérenniser cette ligne, que l'on appelle l'étoile ferroviaire de Veynes.

A force de manifestations, pétitions, conférences de presse, ils ont déjà obtenu le lancement de travaux d'urgence qui vont commencer la semaine prochaine pour permettre à la ligne de fonctionner encore jusqu'en 2024. Mais pas au-delà, d'où cette nouvelle mobilisation du collectif d'usagers de la ligne Grenoble-Gap. Nicolas Tremblay fait partie du collectif l'Etoile ferroviaire : "Les travaux sont des travaux d'urgences, de l'ordre de 35 millions d'euros qui permettent d'opérer la ligne jusqu'en 2024. Ces travaux ne sont pas des travaux de pérennisation. Il est clairement établi par SNCF Réseau que sans autres travaux, la ligne sera de nouveau fermée. On a à nouveau une épée de Damoclès sur la tête. La ligne est toujours en danger. Elle n'est pas sauvée, elle a un sursis de quelques années. Je suis usager quotidien, j'habite dans le Trièves, je travaille à Grenoble. Il faut que cette ligne existe, qu'elle ne soit pas remplacée par des bus."

1.000 usagers quotidiens au départ de Grenoble

Le collectif est soutenu par des élus de la ville et la Métropole de Grenoble, du SMMAG, le syndicat des transports en commun de l'agglomération. Autres soutiens, ceux de l'association pour la promotion des alternatives à la voiture (ADTC), des syndicats CGT et Sud Rail et du sénateur écologiste Guillaume Gontard. "Maintenant il faut aller plus loin, soutient le sénateur isérois. Il faut développer la ligne, arrêter avec les rustines, réfléchir sur les gares à rouvrir, la question de la tarification, la gratuité pour les personnes mineures par exemple."

Des actions similaires ont été menées en même temps dans d'autres gares, dont celles de Gap et Monestier-de-Clermont. Chaque jour, 1.000 usagers utilisent la ligne au départ de Grenoble. Pendant les travaux, les trains seront remplacés par des bus.