Des travaux sont engagés depuis ce lundi 27 août sur le passage souterrain Malakoff-Valmy à Grenoble, entraînant sa fermeture complète jusqu'en avril 2019. Des opérations pour adapter l'infrastructure à la circulation des bus hybrides et biogaz, plus hauts que les traditionnels bus au diesel.

Grenoble, France

Afin de permettre la mise en circulation de nouveaux bus hybrides et biogaz notamment sur les lignes 12, 14 et 15, des travaux sont engagés pour augmenter la hauteur du passage souterrain Malakoff-Valmy. Situé à Grenoble, sous le boulevard Jean-Pain, l'accès au passage est complètement fermé (véhicules, cyclistes, piétons) pendant huit mois à compter de ce lundi 27 août jusqu'à la fin du mois d'avril 2019. Un plan de circulation est mis en place (voir ci-dessous).

Le plan de circulation pour pallier aux travaux engagés sur le passage souterrain Malakoff-Valmy - Métromobilité.fr

Ces travaux permettront dans le même temps de renforcer la sécurité des piétons et des cyclistes dans ce passage souterrain, via l'installation de nouveaux aménagements. Plus de détails sur le site de Métromobilité.