Grenoble : le Pont de Catane rouvre à la circulation après deux mois de travaux

Fermé depuis deux mois, le Pont de Catane pourra de nouveau être arpenté. Et par tous ses usagers, dont les utilisateurs du tramway.

Après les derniers réglages, on peut de nouveau circuler sur le Pont de Catane dans sa nouvelle version.

C'est un soulagement pour de nombreux automobilistes, forcés de faire des détours pour rejoindre Grenoble depuis Seyssinet-Pariset. Le Pont de Catane rouvre ce samedi 19 septembre après deux mois de travaux.

Des travaux devenus indispensables avec l'élargissement de l'autoroute A480 en 2x3 voies car les fondations du Pont de Catane, bâties en 1956 et rénovées en 2005, n'y étaient plus adaptées.

Avec un peu de retard à cause de l'épidémie de COVID19, les travaux se sont terminés jeudi 17 septembre au soir. Il restait donc moins de 24 heures pour les derniers réglages techniques avant la mise en route samedi matin. "C'était timé comme ça donc on est parfaitement dans les temps pour accueillir les usagers sur un fonctionnement normal", se félicite Emmanuel Brion, coordinateur du "projet tram" à la SEMITAG, l'exploitant du réseau de bus et tram de la Métropole.

A quelques heures du lancement, la solidité des nouveaux rails et la "ligne aérienne de contact", permettant au tramway de capter son énergie, ont été testées. Des détails à régler jusqu'au dernier moment : dans la nuit de vendredi à samedi, des entreprises ont réalisé les marquages et rétabli la signalisation.

C'est l'heure des dernières vérifications avant la réouverture du Pont de Catane. © Radio France - Marion BOTHOREL

"Il a fallu s’adapter par rapport au décalage du chantier avec le COVID19, on a encore réduit les délais." Fabrice Ollivier, le conducteur d'opération sur l'A480, est satisfait : "c’est une bonne performance et un soulagement d’avoir pu rouvrir, de respecter nos engagements, en évitant au maximum la gêne pour les usagers".

Un soulagement à la hauteur de la complexité de ce chantier, qui relie la métropole de Grenoble à cette autoroute fréquentée par 100 000 automobilistes par jour. Pour ne pas gêner davantage les usagers, un bloc de 3 000 tonnes a été assemblé à côté puis ajouté en août dernier au pont existant.

Automobilistes, tramways, bus, vélos, piétons peuvent de nouveau arpenter le Pont de Catane. Des travaux de finition auront encore lieu dans les prochaines semaines mais sans d'incidence sur le trafic.