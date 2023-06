Grenoble : le réseau de voitures Citiz s'étend

Stéphanie Pesenti est directrice adjointe de Citiz. Elle répond aux questions de France Bleu Isère.

Citiz est en train de se développer à Grenoble avec 20 nouvelles stations et 70 nouveaux véhicules...

Absolument. Ces 20 nouvelles stations, elles sont déjà en place. On a déjà rempli plus de 75 % de ces nouvelles stations. On a aussi deux voitures à Bourgoin-Jallieu qui fonctionnent bien à proximité de la gare SNCF. On aimerait en rajouter une troisième. La Tour du Pin aussi nous semble pertinent avec sa gare SNCF. Du côté pays voironnais, il y a aussi des projets de nouvelles stations, notamment de l'autopartage électrique. Moirans va aussi bientôt accueillir le service d'autopartage et Saint-Marcellin est en réflexion.

La demande est-elle de plus en plus importante en Isère ?

On se déploie pour suivre la demande avant tout et pour garantir des plannings de disponibilités. On chiffre à plus de 21% la croissance de la demande sur l'Isère entre 2021 et 2022. L'objectif est d'apporter à une personne qui va se séparer d'une voiture individuelle d'une multitude de modèles. Il y a aussi le budget automobile de la voiture qu'il s'agit vraiment de dénoncer parce que c'est un budget qui monte en flèche. Comme dans nos tarifs, on comprend le carburant, cela permet aussi d'avoir un budget voiture qui est maîtrisé de A jusqu'à Z. Le budget moyen d'un auto partageur est estimé à 1 746 euros par an, selon nos sources du réseau national interne. Si l'on compare avec le chiffre que nous donne Réseau Action Climat, le coût de la possession et d'usage d'une voiture est chiffré à 4 210 euros par an.

La zone à faibles émissions va être mise en place à partir de juillet prochain à Grenoble et dans la métropole (les véhicules crit'air cinq vont être interdits). Ce déploiement vous permet-il d'anticiper cette nouvelle mesure ?

Tout à fait. C'est aussi pour cela que ces nouvelles stations sont éclatées sur toute la ville de Grenoble. L'idée est d'apporter de l'autopartage et de diffuser une offre là où on n'était pas encore présent, où il n'y avait pas de station, comme dans le sud de Grenoble par exemple.