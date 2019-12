Grenoble : le tram A dessert désormais Pont-de-Claix

L'extension de la ligne de tramway A à Grenoble était inaugurée ce samedi matin. La ligne compte maintenant deux arrêts de plus, soit 950 mètres, entre Échirolles et Pont-de-Claix.

Pont-de-Claix, France

A Grenoble, ça y est : le tram A va désormais jusqu’à Pont-de-Claix ! Le terminus n'est plus "Denis Papin", mais "L'étoile", après un an et demi de travaux, pour un budget de 33 millions d'euros.

Le nouvel arrêt de tramway "Edmée Chandon" à Pont-de-Claix. © Radio France - Elisa Montagnat

L'extension de la ligne était inaugurée ce samedi matin en présence de nombreux élus de l'agglomération, et habitants de Pont-de-Claix. Cette extension préfigure l'arrivée d'un RER dans l'agglomération d'ici quelques années. La ligne compte donc maintenant deux arrêts de plus, soit 950 mètres, entre Échirolles et Pont-de-Claix.

Les habitants de Pont-de-Claix sont venus par dizaines pour l'inauguration. Cette ligne, ils l'attendaient de pied ferme. © Radio France - Elisa Montagnat

Le nouveau terminus de la ligne A n'est donc plus "Denis Papin" mais "L'étoile". © Radio France - Elisa Montagnat

Des géants ont fait le déplacement pour l'inauguration ! © Radio France - Elisa Montagnat