Grenoble : les anti-ZFE dénoncent une mesure anti-écolo et anti-sociale

Les manifestants, qui brandissaient de grandes pancartes, interpellaient les automobilistes au mégaphone dénonçant un dispositif inefficace écologiquement et injuste socialement.

Selon eux, les aides financières mises en place par Grenoble Alpes Métropole sont trop compliquées et beaucoup ne feront pas les démarches pour les toucher.

La ZFE, un consensus bourgeois

Jean-Philippe Moutarde est membre du Collectif Stop Critair : "La métropole de Saint-Etienne a décidé de ne pas mettre en place de ZFE. Comme quoi, on peut avoir une lecture différente de la loi. Ils sont en train de nous faire un labyrinthe administratif avec des guichets, des QR code et les précaires n'arriveront pas à se faire aider financièrement." dénonce-t-il. "Ce qui m'interroge, c'est cette espèce de consensus bourgeois de tous ces gens pour la ZFE qui ne se posent pas la question de ce qu'est l'écologie populaire."

Rendre les transports en commun gratuits

Mariano Bona, membre du collectif pour des transports en commun gratuits, embraye : "La solution, comme le fait Montpellier, c'est de rendre les transports en commun gratuits. Cela incitera les gens à les prendre et à laisser leur voiture au garage. De toutes façons, le calendrier, tel qu'il a été conçu pour les Critair 5, 4, 3 est intenable!"

Enfin, Bruno de Lescure, président de l'Union de quartier Berriat, conclut : "On étudie la possibilité de déposer un recours contre l'arrêté qui valide la ZFE. On ne va pas baisser les bras comme cela. De plus en plus de gens pensent comme nous, que la ZFE n'est pas la solution."