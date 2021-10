Grenoble : les tickets magnétiques dans les bus et les tram, c'est fini

Les tickets magnétiques tirent leur révérence cette semaine. A partir du 2 novembre 2021, il ne sera plus possible de les acheter ou de les utiliser dans l'agglomération grenobloise. Ils seront remplacés par des tickets "QR code".

Dernière grande étape de la modernisation de la tag débutée en décembre 2020 : la fin des tickets magnétiques. Fini, le compostage de ticket à la machine et place au "ticket QR code". Un bond technologique pour Sylvain Laval, maire de Saint-Martin-le-Vinoux et président du SMMAG, le syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise.

"Ces nouvelles bornes et ces tickets sont plus adaptés aux usages d'aujourd'hui, nous amenons des services nouveaux totalement accessibles aux personnes en situation de handicap".

Les usagers plus ou moins convaincus

A l'arrêt de tram Chavant, les Grenoblois possédant un abonnement ou une carte "Oùra" ne semblent ni particulièrement ravis, ni inquiets de ce changement : "j'ai une carte donc je m'en fiche un peu" glisse Théo. Même chose pour Claude : "plus personne ne prend de tickets, on a tous des abonnements".

QR code, quezako ?

Certains accueillent cette idée à bras ouverts comme Françoise, handicapée de la main droite : "quand on est dans le bus et que ça bouge beaucoup, c'est très compliqué de poinçonner son ticket, donc le QR code c'est un grand oui". Pour Isabelle, par contre, le QR Code, c'est non : "pourquoi les changer ? C'était pourtant pratique ces billets magnétiques ! En quoi un QR code serait plus simple ? Je ne suis pas d'accord".

Sylvain Laval rappelle que "les anciens tickets peuvent être rapportés en agence et seront échangés avec les nouveaux". N'hésitez donc pas à fouiller dans vos tiroirs ou sous votre lit afin de retrouver ces derniers tickets.