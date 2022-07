Grenoble : Phoenix Mobility, spécialiste du retrofit, signe un partenariat important avec Renault

C'est une belle surprise de l'été, un accord qui se négociait en toute confidentialité jusque-là. Le spécialiste grenoblois du retrofit "Phoenix Mobility" vient d'officialiser son association avec Renault. "C'est tout récent" confirme l'un des co-fondateurs, Wadie Maaninou. L'idée derrière le retrofit est sans doute celle qui peut rendre la voiture électrique la plus accessible : on prend votre voiture, on lui change son moteur, mais on garde tout le reste.

Un accord pour changer d'échelle

L'idée a beau être simple au départ, il faut encore la mettre en œuvre et industrialiser les solutions et les process pour pouvoir rendre l'aventure entrepreneuriale viable. Cet accord avec Renault devrait donc permettre à la start-up grenobloise de changer de dimension. Dans l'accord, l'idée est que les deux entreprises vont s'associer pour concevoir le premier "kit" de retrofit, un accord "premier du genre" souligne l'un des responsables du groupe Renault. La cible ? Les petits véhicules utilitaires, ceux qui sillonnent par exemple les centres-villes le matin pour les livraisons du quotidien, mais qui se retrouvent en difficulté avec les nouvelles ZFE des métropoles.

Le fameux kit de retrofit devrait être produit dans l'usine de Flins, dans les Yvelines, avec un premier objectif de 1000 "kits". Encore une nouvelle étape dans cette aventure industrielle démarrée à Grenoble.

