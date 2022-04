Grenoble : retour à la normale ce mercredi pour les bus et tram, après l'agression d'une conductrice hier

Les bus et tramway de la TAG reprennent du service ce mercredi dans l'agglomération hier. Les conducteurs et conductrices sont de retour à leur poste après le droit de retrait exercé hier suite à l'agression d'une conductrice, qui a porté plainte.

Après l'arrêt quasi-total du service hier mardi suite à l'agression d'une conductrice, retour à la normale ce mercredi 20 avril pour les transports en commun de Grenoble. Les conducteurs et conductrices des bus et tram sont de retour à leur poste, après avoir exercé leur droit de retrait hier. Les syndicats ont été reçus par la direction hier dans l'après-midi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

La conductrice, de son côté, est sortie de l'hôpital hier. Elle a déposé plainte. "Son collègue, témoin de la scène, qui lui a porté les premiers secours, sera auditionné par la police demain", précise la direction de la TAG. "Les différents relevés vidéo permettent à M TAG de fournir des images de l’agresseur à la police pour faciliter son identification. La SPL M TAG se constituera partie civile".

La conductrice avait été agressée au terminus de la ligne E, à l'arrêt Louise-Michel à Grenoble. Un jeune homme lui aurait donné des coups de poing et des coups de pied alors qu'elle allait de la rame au local. "La direction et les représentants du personnel condamnent fermement cet acte violent et renouvellent leur soutien et leurs souhaits de prompt rétablissement à leur salariée et collègue", précise la direction de la TAG dans un communiqué.