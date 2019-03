Grenoble : un accident entre un tramway et une voiture perturbe la circulation des tramways

Une collision entre une voiture et un tramway perturbe la circulation des tramways B et C ce mercredi. Le retour à la normale est prévu pour 20h.

Grenoble, France

Une collision spectaculaire entre une voiture et un tramway s’est produite ce mercredi à Grenoble sur le campus de Saint-Martin-d'Hères.

Vers 15 heures, à proximité de l'arrêt "bibliothèque universitaire", une voiture s'est encastré dans un tramway de la ligne C. Sous la violence du choc, le tramway est sorti de ses rails et le conducteur du véhicule a été légèrement blessé. Il a été pris en charge par les sapeurs-pompiers et transporté à l’hôpital.

Le tramway doit maintenant être remorqué jusqu'au dépôt. © Radio France - Hervé Lutin

Le tram C ayant déraillé, la circulation sur la ligne a été coupée plusieurs heures, le temps de remettre le tramway dans les rails. L'opération s'est terminée vers 19h, il faut maintenant remorquer le tramway vers le dépôt (car trop endommagé). La circulation des lignes B et C sera donc encore perturbée jusqu'aux alentours de 20h selon la Semitag. En attendant, des navettes ont été mises en place.