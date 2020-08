Grenoble : un morceau de 3000 tonnes du nouveau pont de Catane déplacé dans le cadre du chantier de l'A480

C'est l'une des opérations les plus impressionnantes du chantier d'aménagement de l'A480. Ce lundi, un bloc de 3000 tonnes de béton et de ferraille a été déplacé pour venir se coller au pont de Catane, en prévision de la création d'une nouvelle voie d'autoroute dans les deux sens de circulation.

Opération tendue ce lundi 17 août 2020 au pont de Catane à Grenoble. En vue de l'élargissement de l'autoroute A480 en 2X3 voies, le pont de Catane doit être modifié car les fondations bâties en 1956 puis rénovées en 2005 n'y sont pas adaptées. Un bloc de 3000 tonnes a donc été déplacé vers l'ancien pont en une vingtaine de minutes après une année de préparation.

Une manipulation délicate "au millimètre près. On peut avoir jusqu'à deux centimètres d'erreur" détaille Christophe Labbé, chef d'opération sur le chantier d'aménagement de l'A480. "C'est justement parce qu'on s'est bien préparé pendant un an que l'on a pas eu de difficultés" continue-t-il, heureux que tout ce soit bien passé.

Le pont de Catane est un lieu emblématique des déplacements à Grenoble où tous se croisent : bus, vélos, piétons, tramways et voitures. - Nicolas Orset, directeur adjoint de l'innovation et du développement pour AREA.

C'est donc la technique du "ripage", ainsi nommée par les professionnels du bâtiment, qui a été choisie pour la construction du nouveau pont de Catane. Grâce à des chariots motorisés, spécialisés dans le déplacement de charges lourdes, et équipés de vérins hydrauliques, la structure en béton a été déplacée vers l'ancien pont.

Ouverture prévue le 19 septembre prochain

Fermé à la circulation depuis le 20 juillet, "tout est fait pour que cela puisse rouvrir le 19 septembre prochain avec le tram C" explique Patrick Constanzo, également chef d'opération sur le chantier. Elle reste maintenue pour les piétons, cyclistes et bus qui remplacent le tramway.

"Des passerelles cyclistes et des sentiers de balades le bord du Drac seront aussi installées progressivement" détaille encore Nicolas Orset, directeur adjoint de l'innovation et du développement pour AREA, soucieux d'intégrer tous les modes de déplacements dans ce projet d'aménagement de l'autoroute grenobloise, "sans pour autant renier les voitures et le covoiturage" admet-il.

Quelques curieux sont venus observer cette opération depuis Grenoble. © Radio France - Bastien Thomas