Grenoble : Une nouvelle voie pour les transports en commun sur la N481

Une nouvelle voie entre en service ce mardi 13 septembre sur la Nationale 481, qui prolonge l'A48 jusqu'au pied de la Bastille, dans le sens Lyon-Grenoble. Cette Voie Réservée aux Transports Collectifs (VRTC doit permettre en particulier aux bus d'échapper aux bouchons qui peuvent régulièrement se former sur cet axe. En ce rangeant sur cette voie restée libre pour eux, ils peuvent ainsi assurer leur mission sans se retrouver bloqués.

Un système pas tout à fait nouveau mais aujourd'hui plus souple

A noter que les véhicules d'intérêt général prioritaires, comme les ambulances, les pompiers ou policiers, peuvent aussi emprunter cette voie, de même que ceux bénéficiant de facilités de passage (transports de fonds, soignants participant à la permanence des soins, service hivernal,...). Pour tous, la vitesse y sera cependant limitée à 50km/h.

Plus qu'une ouverture, on pourrait presque parler de réouverture. Cette VRTC remplace en réalité la Voie Spécialisée Partagée (VSP), en place de 2007 à 2020, un projet piloté par le Département de l'Isère. Le principe était sensiblement le même, à une différence notable : la VSP était activée en cas de bouchons, avec une signalisation dynamique, qui demandait aux conducteurs de bus de l'emprunter et de na pas la quitter. Avec la VRTC, plus souple, ces derniers ont désormais le choix de l'emprunter et d'en sortir à tout moment, selon ce qui les avantage. Autre changement : le nombre maximal de bus autorisés par heure passe de 30 à 100.