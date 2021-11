Grésivaudan : une nouvelle agence de mobilité inaugurée à Crolles

L'agence de Crolles est la cinquième de la Smmag, après les trois de Grenoble et celle de Voiron

Après les trois de Grenoble (boulevard Joseph-Vallier, avenue Alsace-Lorraine, et Grand Place), et celle de Voiron (avenue des frères Tardy), la cinquième agence de mobilité sera installée dans le Grésivaudan, à Crolles, à une quinzaine de minutes de la cité des Alpes. Celle qui manquait, finalement, pour Sylvain Laval, le président du Smmag (Syndicat mixte des mobilités de l'aire grenobloise) : "Nous n'avions pas encore eu l'occasion de mettre en place des services concrets et visibles pour les habitants sur ce secteur. C'était un besoin."

La nouvelle agence de mobilité de Crolles a été inaugurée ce samedi 20 novembre © Radio France - Léo Corcos

Beaucoup de services disponibles

Sur place, dans les locaux de 230 m² du 431 avenue Ambroise Croizat, au coeur de la zone commerciale, c'est tout un panel de services qui sera disponible. "C'est un guichet pour obtenir toutes les informations possibles sur les modes de déplacement, que l'on souhaite louer un vélo, prendre un ticket de bus sur le réseau TouGo, le réseau Tag, les cars de la région, ou même un billet de TER", précise Sylvain Laval.

On pourra notamment louer des vélos à l'agence de Crolles © Radio France - Léo Corcos

L'Agence de Mobilité de Crolles offre en un seul lieu l’ensemble des offres et des services mobilité de l’aire grenobloise. Elle délivre :

la carte OùRA!

les titres de transport du réseau M TouGo

les titres du réseau cars Région (à l'exception du prélèvement automatique)

les titres du réseau TAG (à l'exception du prélèvement automatique, de l'abonnement annuel M'Pro et des abonnements annuels Pastel 1 à 4 de la tarification solidaire).

Elle est ouverte de 9h à 19h, du lundi au samedi.