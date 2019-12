Grève : 2 TER sur 10 en circulation ce lundi en Provence

Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

Les panneaux d'affichage dans les gares de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur risquent d'en faire bondir plus d'un. Seulement deux TER sur dix vont circuler ce lundi. Il n'y aura aucun train régional entre Marseille et Lyon et entre Marseille et Montpellier, seulement quatre pour Marseille-Nice et dix pour la ligne Marseille-Aubagne-Toulon. Retrouvez l'ensemble des prévisions ci-dessous.

La SNCF a prévu 170 cars de remplacement mais "ils ne couvriront pas l'ensemble de nos besoins", avoue Jean-François Trestard, le directeur de la communication à la SNCF. En ce qui concerne les TGV, quatre allers-retours sont maintenus pour la ligne Paris-Marseille-Toulon lundi. Deux Ouigo circuleront : Paris-Marseille et Lyon-Marseille. Tous les trains qui circulent lundi sont indiqués sur le site de la SNCF et sont "garantis", indique la porte-parole de la compagnie Agnès Ogier.

La SNCF n'attend pas d'amélioration mardi, compte tenu de la journée de mobilisation nationale contre la réforme des retraites.