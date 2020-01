Grève 6 janvier : le trafic sur les rails s'améliore ce lundi avec 6 trains sur 10 en Normandie

Normandie, France

Un mois après le début de la mobilisation, la grève contre la réforme des retraites se poursuit lundi 6 janvier 2020. Les cheminots sont toujours mobilisés mais le trafic à la SNCF sera moins perturbé en Normandie. Le circulation s'améliore sur les rails par rapport aux semaines précédentes. Six trains sur dix circuleront en Normandie.

Les prévisions en Normandie

Paris-Rouen-Le Havre : 7 trajets dans ce sens

Le Havre-Rouen-Paris : 6 trajets

Paris-Rouen : 11 allers/retours

Le Havre-Rouen : 5 allers/retours

Rouen-Dieppe : 13 trajets

Dieppe-Rouen : 12 trajets

Rouen-Elbeuf : 16 trajets

Elbeuf-Rouen : 13 trajets

Caen-Rouen : 5 allers/retours

Rouen-Amiens : 2 allers/retours

Le Havre-Montivilliers-Rolleville : 4 allers/retours

Le Havre-Montivilliers : 8 allers/retours

-

Paris-Caen-Cherbourg : 5 allers/retours

Paris-Caen : 4 allers/retours

Serquigny-Paris : 2 trajets

Paris-Serquigny : 3 trajets

Caen-Cherbourg : 3 trajets

Cherbourg-Caen : 1 trajet

Granville-Paris : 3 trajets

Paris-Granville : 1 trajet

Caen-Granville : 2 allers/retours

Caen-Lison : 8 trajets

Lison-Caen : 6 trajets

Trouville/Deauville-Paris : 3 allers/retours

Trouville/Deauville-Lisieux : 4 trajets

Lisieux-Trouville/Deauville : 6 trajets

La SNCF met en place 12 cars de substitution, ainsi que 66 cars réguliers sur les axes normands.

Vous trouverez des précisions sur les horaires pour les TER sur le site de la SNCF en Normandie et pour toutes les lignes via l'application mobile "Assistant SNCF", sur le site internet sncf.com et par téléphone au 36 35 (appel sans surcoût).