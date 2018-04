A la veille d'une huitième journée de grève pour les salaires, Air France a proposé lundi un projet d'accord final prévoyant une augmentation de 2% immédiatement et une hausse de 5% sur trois ans, encore loin des revendications syndicales. "La proposition de la direction est un véritable trompe-l'oeil," , a estimé ce mardi Philippe Evain, le président du SNPL, le premier syndicats de pilotes de la compagnie, sur France Inter.

Les syndicats ont jusqu'à vendredi midi pour signer

Cet accord mis sur la table à l'issue d'une nouvelle journée de négociations, après deux jours de discussions jeudi et vendredi, est soumis à signature jusqu'à vendredi 12h, a précisé la direction. Il s'agit de propositions "fortes et économiquement soutenables", souligne la compagnie aérienne dans un communiqué. L'intersyndicale réclamait initialement 6% en 2018 au titre des efforts passés et des bons résultats de l'entreprise, une revendication qu'elle a ramenée lundi à 5,1%.

Le premier syndicat des pilotes s'indigne et veut durcir la grève

Le SNPL, principal syndicat de pilotes à Air France, s'est indigné ce mardi des propositions de la direction. "La proposition de la direction est un véritable trompe-l’œil, il s'agit de faire passer des augmentations futures à la place des augmentations passées et du blocage de salaire qu'on a eu depuis six ans", a estimé Philippe Evain, le président du SNPL sur France Inter. "Le compte n'y est pas", d'après le pilote "C'est immanquable, la grève non seulement va se poursuivre, mais bien entendu elle risque de se durcir", a-t-il poursuivi. L'intersyndicale doit se réunir dans les jours à venir. En attendant, les préavis déposés pour les 18, 23 et 24 avril sont maintenus.

70% des vols assurés ce mardi, seulement 55% des longs-courriers

Outre les journées de grève de ce mardi et mercredi, deux autres sont déjà programmées la semaine prochaine, les 23 et 24 avril. La compagnie prévoit d'assurer ce mardi globalement 70% de ses vols, mais seulement 55% de ses long-courriers. Seul le premier jour de grève, le 22 février, avait vu les long-courriers plus impactés, avec 50% des vols assurés. Air France anticipe le maintien de 65% de ses vols moyen-courriers au départ et vers Paris-Charles de Gaulle, ainsi que 80% de ses vols court-courriers à Paris-Orly et en province.