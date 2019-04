Grève à la CTS : le trafic des trams et des bus très perturbé vendredi dans l'Eurométropole de Strasbourg

Une grève à l'appel de la CGT et de FO vendredi 26 avril va perturber le trafic des trams et des bus dans l'agglomération strasbourgeoise.

Strasbourg, France

Prenez vos précautions, si vous devez prendre les transports en commun dans l'Eurométropole de Strasbourg, vendredi 26 avril. Les syndicats CGT et FO ont déposé un préavis de grève à la Compagnie des transports strasbourgeois (CTS). Les trams ne circuleront qu'entre 6h et 20h, à une fréquence plus faible qu'en temps normal. Les lignes A, D et E circuleront toutes les 20 minutes environ, les lignes B et C toutes les 10 à 15 minutes. La ligne F ne circulera pas du tout.

"Compte tenu de la forte fréquentation de la ligne de tram A, des trams supplémentaires circuleront en complément le matin vers Illkirch Graffenstaden et le soir vers Parc des Sports", précise la CTS dans un communiqué.

Les bus de l'agglomération strasbourgeoise ne circuleront eux aussi qu'entre 6h et 20h, à des horaires et des fréquences modifiés que vous trouvez en détail sur le site de la CTS.