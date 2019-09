Grève à la RATP : à quoi faut-il s'attendre pour la fin de journée ?

Vendredi de galère à Paris et en Ile-de-France ce vendredi 13 septembre 2019 avec une grève, très dure, qui perturbe le trafic du réseau de la RATP. On vous dit comment ça va se passer en fin d'après-midi dans les transports en commun et sur la route.