Grève à la RATP : près de la moitié des lignes de métro fermées jeudi

Le trafic sera très fortement perturbé jeudi dans le métro et sur les lignes A et B du RER

Journée noire en perspective ce jeudi dans les transports en commun. Le mouvement de grève à l'appel de l'intersyndicale s'annonce très suivi. Sept lignes de métro resteront totalement à l'arrêt indique ce mardi la RATP, et sept autres fonctionneront partiellement, seulement aux heures de pointe. "Objectif zéro métro, zéro RER", avaient prévenu les syndicats qui réclament notamment des hausses salaires et déplorent le manque d'effectifs.

Seules les lignes automatiques 1 et 14 fonctionneront normalement mais risquent d'être saturées prévient la RATP. Les lignes 2, 3bis, 5, 8, 10, 11 et 12 seront totalement fermées. Les autres (les lignes 3, 4, 6, 7, 7bis 9 et 13) fonctionneront partiellement et seulement aux heures de pointe (entre 7h et 9h30 et de 16h30 à 19h30).

Le trafic sera également très perturbé sur les RER A et B. Voici les prévisions détaillées ligne par ligne.

Le métro en partie à l'arrêt

Ligne 1 : trafic normal mais risque de saturation

: trafic normal mais risque de saturation Ligne 2 : totalement fermée

: totalement fermée Ligne 3 : ouverte seulement entre 7h et 9h30 et de 16h30 à 19h30

: ouverte seulement entre 7h et 9h30 et de 16h30 à 19h30 Ligne 3 bis : totalement fermée

: totalement fermée Ligne 4 : ouverte seulement entre 7h et 9h30 et de 16h30 à 19h30

: ouverte seulement entre 7h et 9h30 et de 16h30 à 19h30 Ligne 5 : totalement fermée

: totalement fermée Ligne 6 : ouverte seulement entre 7h et 9h30 et de 16h30 à 19h30

: ouverte seulement entre 7h et 9h30 et de 16h30 à 19h30 Ligne 7 : ouverte seulement entre 7h et 9h30 et de 16h30 à 19h30

: ouverte seulement entre 7h et 9h30 et de 16h30 à 19h30 Ligne 7 bis : totalement fermée

: totalement fermée Ligne 8 : totalement fermée

: totalement fermée Ligne 9 : ouverte seulement entre 7h et 9h30 et de 16h30 à 19h30

: ouverte seulement entre 7h et 9h30 et de 16h30 à 19h30 Ligne 10 : totalement fermée

: totalement fermée Ligne 11 : totalement fermée

: totalement fermée Ligne 12 : totalement fermée

: totalement fermée Ligne 13 : ouverte seulement entre 7h et 9h30 et de 16h30 à 19h30

: ouverte seulement entre 7h et 9h30 et de 16h30 à 19h30 Ligne 14 : trafic normal mais risque de saturation

Trafic très perturbé sur les RER A et B

RER A : Trafic uniquement de 6h00 à 21h00. 1 train sur 2 aux heures de pointes (1 train sur 4 aux heures creuses). L'interconnexion sera maintenue à Nanterre-Préfecture.

: Trafic uniquement de 6h00 à 21h00. 1 train sur 2 aux heures de pointes (1 train sur 4 aux heures creuses). L'interconnexion sera maintenue à Nanterre-Préfecture. RER B : 1 train sur 2 aux heures de pointe (1 train sur 3 aux heures creuses). L'interconnexion ne sera pas assurée à Gare du Nord.

Le trafic des bus sera également perturbé avec en moyenne 2 bus sur 3. En revanche, le trafic des tramways sera quasiment normal

La RATP invite tous les voyageurs qui en ont la possibilité à privilégier le télétravail ou à "différer leurs déplacements sur le réseau ce jour-là et présente ses excuses aux voyageurs pour les conditions de transports prévues". Les prévisions détaillées ligne par ligne seront données mardi en fin d'après-midi.

A la SNCF, où seule la CGT-Cheminots appelle à la grève, le trafic sera légèrement perturbé sur le RER C et la ligne N du Transilien (2 trains sur 3). Il sera normal sur les autres lignes.