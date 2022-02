Grève à la RATP : les prévisions de trafic pour ce vendredi

C'est une journée de galère qui s'annonce vendredi dans les transports franciliens alors que beaucoup de Franciliens s'apprêteront à partir en vacances. La RATP prévoit un trafic très perturbé en raison d'un appel à la grève de l'ensemble des organisations syndicales pour réclamer une hausse des salaires. Et la mobilisation s'annonce importante. Le trafic sera "fortement perturbé" dans le métro et "très perturbé" sur les lignes A et B du RER, indique la Régie dans un communiqué.

Et de fait, il sera très compliqué de prendre le métro ce jour-là puisque pas moins de 8 lignes de métro seront complètement à l'arrêt (ligne 2, 3bis, 5, 7bis, 8, 10, 11 et 12). Les autres ne fonctionneront qu'aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30- 19h30) et avec un trafic réduit. Seules les lignes automatiques 1 et 14 rouleront normalement mais risquent d'être saturées prévient la RATP. Sur les RER A et B, les trains ne circuleront qu'entre 6h30 et 20h30. En dehors de ces horaires, les gares seront fermées.

La RATP appelle les voyageurs qui le peuvent à ne pas se déplacer sur le réseau. Pour les autres, voici le détail des prévisions de trafic ligne par ligne :

Métro : trafic fortement perturbé

Ligne 1 : trafic normal mais risque de saturation

Ligne 2 : fermée

Ligne 3 : 1 train sur 4 uniquement entre Pont de Levallois et Havre-Caumartin, uniquement aux heures de pointes (6h30-9h30 / 16h30-19h30)

Ligne 3bis : fermée

Ligne 4 : 1 train sur 2 uniquement aux heures de pointes (6h30-9h30 / 16h30-19h30)

Ligne 5 : fermée

Ligne 6 : 1 train sur 3 uniquement entre Nation et Bercy et uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30)

Ligne 7 : 1 train sur 3 uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30)

Ligne 7bis : fermée

Ligne 8 : fermée

Ligne 9 : 1 train sur 3 uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30-19h30)

Ligne 10 : fermée

Ligne 11 : fermée

Ligne 12 : fermée

Ligne 13 : 1 train sur 3 uniquement aux heures de pointe (6h30-9h30 / 16h30 - 19h30)

Ligne 14 : trafic normal mais risque de saturation

RER : trafic très perturbé

RER A : 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses, uniquement entre 5h30 et 20h30. Interconnexion maintenue à Nanterre Préfecture

RER B : 1 train sur 2 aux heures de pointe et 1 train sur 3 aux heures creuses, uniquement entre 5h30 et 20h30. Interconnexion interrompue à Gare du Nord.

Bus et tram : trafic très perturbé

Tram : en moyenne 1 tramway sur 3 avec des disparités selon les lignes et des lignes partiellement fermées

T1 : en moyenne 1 tramway sur 2 avec une fréquence de 10 mn. Circulation uniquement de 6h30-12h00 et de 15h00-21h00

T2 : en moyenne 1 tramway sur 3 avec une fréquence de 13 mn. Circulation uniquement entre Porte de Versailles – Puteaux de 6h00-10h45 et de 16h30-20h45

T3a : en moyenne 2 tramway sur 3 avec une fréquence de 6 mn. Circulation uniquement entre Pont du Garigliano et Porte d’Ivry de 6h30-10h30 et de 16h00-20h30

T3b : en moyenne 1 tramway sur 2 avec une fréquence de 8 mn. Circulation entre Porte de Vincennes et Porte de la Chapelle de 7h30-09h30 et de 16h30-19h30

T5 : en moyenne 1 tramway sur 2 avec une fréquence de 8 mn. Circulation de 5h30-9h30 et de 15h30-19h30

T6 : en moyenne 1 tramway sur 2 avec une fréquence de 10 mn à l’heure de pointe du matin, 12’ à l’heure de pointe de l’après-midi et au creux 17 mn. Circulation de 6h00 à 21h00

T7 : en moyenne 1 tramway sur 2 avec une fréquence de de 14 mn aux heures de pointe et 20 à 25 mn au creux 17 mn

T8 : trafic normal

Bus : en moyenne 2 bus sur 3 avec des variations selon les secteurs. 40 lignes de bus seront fermées. Pour savoir si votre ligne est concernée, retrouvez le détail sur le site de la RATP.