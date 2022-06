Grève à la RATP et à la SNCF : les prévisions de trafic en Ile-de-France pour le lundi 13 juin

Les agents de la RATP et de la SNCF sont en grève ce lundi 13 juin. On fait le point sur les circulations ligne par ligne.

Certains agents de la RATP et de la SNCF seront en grève ce lundi 13 juin, un mouvement social qui touchera les lignes A, B et C du RER et les lignes J et L du Transilien.

Sur le RER

RER A : le trafic sera très perturbé sur les branches Cergy et Poissy , mais il sera normal sur le reste de la ligne. Prévoir 3 trains sur 5 aux heures de pointe et 1 train par heure aux heures creuses sur la branche Cergy. Et 1 train sur 3 sur la branche Poissy sur l’ensemble de la journée. Par ailleurs, à cause de travaux, à partir de 21h30, il n'y aura aucun train entre Nanterre Préfecture et Cergy/Poissy. Des bus de substitution partiront de Sartrouville pour Cergy et Poissy.

RER B : le trafic sera quasi normal sur l'ensemble de la ligne, indique la RATP

RER C : le trafic sera perturbé sur l'ensemble de la ligne. Prévoyez 2 trains sur 3 en moyenne.

Sur les Transiliens

Ligne J du Transilien : le trafic sera très perturbé. Prévoir 1 train sur 2 en moyenne aux heures de pointe et 1 train sur 3 en moyenne aux heures creuses.

Ligne L du Transilien : le trafic sera très perturbé. Prévoyez 1 train sur 2 en moyenne aux heures de pointe et 1 train sur 3 en moyenne aux heures creuses.

Pour les lignes très perturbées, la RATP recommande de vérifier les horaires des trains en gare sur les sites et applications avant de partir.