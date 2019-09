Grève à la RATP : les solutions alternatives pour vous rendre au travail

Si vous n'avez pas d'autre choix que d'aller au travail ce vendredi, malgré la grève, de plus en plus de moyens de transports alternatifs s'offrent à vous : vélos, trottinettes ou scooters electriques et co-voiturage, qui proposent des offres exceptionnelles pour l'occasion.

Les moyens de transports alternatifs de plus en plus nombreux, pour les jours de grève

Île-de-France, France

Vélos, trotinettes, scoteurs electriques, en "free floating" (en auto-partage), et sites de co-voiturages profitent pour la plupart de cette journée de grève pour conquérir de nouveaux usagers.

A vous de choisir le mode qui vous convient le mieux :

VELO

Si vous optez pour le vélo, ce vendredi 13 septembre, vous aurez quinze minutes offertes avec Jump, les vélos rouges de Uber. Pas de promo avec les Vélib, mais vous pouvez en emprunter un même sans abonnement. Attention, ils risquent d'être pris d'assaut et peut-être faudra t-il se lever tôt ce vendredi matin pour mettre la main dessus...

SCOOTERS

Les prix les plus attractifs sont proposés par les marquent concurrentes des plateformes de scooters électriques, avec trente minutes gratuites, pour tous les nouveaux utilisateurs des scooters Coup (les noirs et verts). Trente minutes gratuites également, et offert par la RATP (partenaire) que vous soyez nouveau ou déjà abonnés, chez Cityscoot (les bleus et blancs), avec le code promo RATP1.

COVOITURAGE

Votre trajet s'adapte d'avantage au co-voiturage ? vous avez l'embarras du choix entre les appli Karos, Klaxit, Blablalines...

Klaxit, start-up de la RATP assurent la gratuité des voyages aux passagers quelle que soit la distance (départ et arrivée en Ile-de-France). Pour les conducteurs, la rémunération minimum garantie est de 4 euros.

PARKING

En cette journée de grève qui s'annonce très suivie, la startup Zenpark, également partenaire de la RATP, propose 50% de réduction dans tous ses parkings en Ile de France pour une durée de 24h maximum, avec le code promo RATP3. L'offre est valable une seule fois par membre du 13/09/2019 à 05h au 14/09/2019 à 02h,

VTC

Vous pouvez également choisir les véhicules de transport avec chauffeur, telles que AlloCab, Kapten, LeCab, Marcel, SnapCar et Uber.

Kapten, plateforme de VTC de la RATP (ex Chauffeur Privé) propose -20% sur les courses avec le code promo RATP4.

