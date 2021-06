Grève à la Sétram : c'est un coup de force médiatique en vue des élections professionnelles selon la direction

Le trafic des bus et du tramway sur l'agglomération du Mans va être de nouveau perturbé ce vendredi et ce samedi. Les syndicats appellent à deux journées de grève. Plusieurs mouvement ont déjà eu lieu depuis le mois d'avril. La direction qui a déjà lâché sur les augmentations de salaires, dénonce un coup de force médiatique sous fond d'élections professionnelles l'année prochaine.

Jean-Paul Pringuet, le directeur de la Sétram en appelle à la raison.

Le mouvement de grève à la Sétram a commencé en avril dernier. Les salariés via les syndicats demandent des augmentations de salaires, de meilleures conditions de travail et une prime Macron lié au Covid de 300 euros. La direction a déjà lâché les augmentations de salaires, une hausse du point d'indice, va rénover les toilettes. En revanche, sur la prime Macron, elle propose 150 euros. Pour Jean-Paul Pringuet, il faut être raisonnable. Les comptes sont dans le rouge. En 2020, Selon la direction, si la Sétram n'avait pas eu l'aide de Le Mans Métropole, elle aurait fermé. L'entreprise de transports en communs de l'agglomération a perdu 30% de voyageurs en 2020, soit 9 millions de passages.

On sort d'une année difficile avec 4 millions d'euros de recettes en moins en 2020, et plus d'1.4 millions d'euros de recettes depuis le début de l'année 2021.