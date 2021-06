Grève à la Setram : le dépôt de bus sera bloqué ce vendredi au Mans

Le trafic des bus et des tramways de la Setram, réseau de transports en commun de l'agglomération du Mans, sera à nouveau fortement perturbé. Après avoir bloqué le dépôt de tram ce jeudi, les grévistes ont acté lors d'une assemblée générale le blocage du dépôt de bus ce vendredi 4 juin, annonce l'un des représentants syndicaux.

L'intersyndicale FO-CFDT avait annoncé trois jours de grève de jeudi à samedi, dans le cadre d'un mouvement social en cours depuis plus d'un mois. Les grévistes déplorent des conditions de travail dégradées, des problèmes de sécurité. Ils réclament ainsi une amélioration de leurs salaires et une prime Covid de 300 euros.

Les lignes de tramway

Contrairement à ce jeudi, les tram devraient circuler. La Setram annonce sur les lignes T1 et T2, un passage toutes les 13 minutes. Sur la ligne T3, il faudra prévoir un passage toutes les 20 minutes jusqu'à 12h, puis toutes les 13 minutes.

Des temps de pause trop courts

Cela fait deux mois que les syndicats tirent la sonnette d'alarme, inquiets face à la dégradation des conditions de travail des conducteurs. Ils pointent du doigt notamment des temps de pause trop courts. "Quand vous avez juste 20 minutes, et qu'il vous faut deux minutes pour descendre et deux minutes pour remonter dans le bus, vous devez faire un choix, soit vous prenez un café, soit vous allez aux toilettes", décrit Christophe, conducteur de bus et de tramway à la Setram depuis onze ans. Outre la fatigue, Christophe déplore aussi des problèmes de sécurité, et des salaires trop faibles.

Comme les 150 grévistes de ce jeudi, Christophe demande ainsi que les salaires suivent le coût de la vie : "Au fur et à mesure, on perd du pouvoir d'achat", déplore-t-il. Pour ce Sarthois, "faire ce travail dans dix ans, au Smic, avec les horaires qu'on a, ce ne sera pas possible".

Une réunion de concertation et des recours en justice

La direction a annoncé ce jeudi matin la tenue mardi d'une réunion de concertation avec les syndicats. Elle compte également entreprendre des actions en justice contre ces blocages. Un recours est déjà en cours de dépôt contre le blocage des bus les 3 et 7 mai dernier. Une ordonnance avait été demandée préventivement pour interdire l'action du 3 mai, les contrevenants risquent 1.500 euros d'amende. A chaque blocage, des huissiers sont dépêchés sur place par la direction pour constater les faits. C'était le cas ce jeudi: un nouveau recours sera déposé dans le courant de la semaine prochaine.

Cette fois, il visera surtout les syndicats organisateurs des blocages. La Setram va faire valoir ses pertes et demander des dommages et intérêts. Une initiative qui se veut dissuasive afin d'éviter de nouvelles actions. Les syndicats dénoncent de leur côté "une tentative d'intimidation", selon eux, la sortie de crise "ne se fera que par le dialogue."

De premières avancées

L'Intersyndicale a obtenu gain de cause concernant la tenue prochaine d'une enquête externe sur les risque psychosociaux et la rénovation des toilettes en bout de ligne. Mais pour Force Ouvrière et la CFDT, ce n'est pas suffisant. Ils réclament ainsi une rencontre avec le président de Le Mans Métropole, Stéphane Le Foll, pour rétablir le dialogue social. "Depuis le 11 avril, il n'y a eu aucune négociation. On a eu une réunion pour nous dire que les toilettes seront rénovées et une autre réunion pour nous dire qu'ils ne mettront plus de dos-d'âne, mais ils n'ont pas dit qu'ils enlèveraient ceux qui sont dangereux", déplore Sabri Ayaden, délégué syndical CFDT de la Setram.

"On demande à être entendu"

Stéphane Le Foll assure pourtant que des avancées ont été obtenues et que des négociations sont en cours. "Que ce soit sur l'enquête sur les problèmes psychologiques, il y a eu un accord", affirme-t-il. Concernant la prime Covid réclamée par les syndicats, "élevée", le président de Le Mans Métropole tient à "rappeler qu'on sort de la crise sanitaire, qu'on a perdu environ 4 millions d'euros et qu'on ne peut pas tout demander". Il assure que ce n'est pas à lui, en sa qualité de président de la métropole, d'intervenir sur ce sujet. "On ne peut pas laisser penser que je sois Monsieur Plus qui viendrait à chaque fois pour en rajouter", ajoute-t-il.