Grève à la SNCF : 1 TER sur 6 entre Lyon et Valence le 13 avril

Par Denis Souilla, France Bleu Drôme-Ardèche

Des perturbations sont annoncées à la SNCF ces 13 et 14 avril en Auvergne-Rhône-Alpes. Un TER sur six est annoncé entre Lyon et Valence le vendredi 13 avril