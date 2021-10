Grève à la SNCF : 1 TGV sur 3 supprimé samedi et dimanche sur l'axe Atlantique

Des perturbations à prévoir si vous comptiez prendre le train pour partir dans l'Ouest samedi ou dimanche pour le premier week-end des vacances de la Toussaint. Un TGV Atlantique sur trois sera annulé samedi et dimanche, et un sur dix annulé vendredi, en raison d'un appel à la grève lancé par trois syndicats, a annoncé jeudi la SNCF dans un communiqué. Le préavis de grève commun de la CGT-Cheminots, de SUD-Rail et de la CFDT-Cheminots va toucher la circulation des TGV Inoui et Ouigo de l'axe TGV Atlantique, a précisé la SNCF.

Billets échangeables ou remboursables

En conséquence de ce mouvement de grève, "l'offre de transport sera réduite ce week-end sur les TGV Inoui et Ouigo de et vers la Bretagne, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, la Nouvelle Aquitaine et l'Occitanie", a détaillé l'entreprise ferroviaire. Elle précise également que des perturbations peuvent toucher certains Intercités sur les lignes suivantes : Nantes, Bordeaux, Toulouse et des Intercités de nuit.

La SNCF annonce que chaque client concerné "est contacté afin de l'informer sur la circulation de son train". Les voyageurs pourront se faire rembourser ou échanger leur billet "pour une autre date et ce sans frais", a ajouté la SNCF, qui invite ceux "qui le peuvent ou qui n'ont pas encore réservé à reporter leur voyage".

Des négociations sur les rémunérations et conditions de travail "n'ont pas pu trouver une issue favorable à ce stade", indique la direction. Dans un tract commun, les syndicats CGT-Cheminots, SUD-Rail et CFDT-Cheminots expliquent que "depuis des semaines", ils "ne cessent d'interpeller la direction sur le mécontentement grandissant" des conducteurs de trains de l'axe TGV Atlantique. Ces organisations dénoncent "la désorganisation de cet établissement" et des journées de travail "notoirement dégradées, résultant notamment de la gestion calamiteuse de la crise côté entreprise".