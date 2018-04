Bretagne, France

Le trafic est toujours très perturbé pour ce deuxième épisode de grève à la SNCF. Jusqu'à lundi soir, seuls un TGV sur 5 et 1 TER sur 3 circulent au niveau national. En Bretagne, de nombreuses liaisons ferroviaires ne sont donc pas assurées aujourd'hui.

Un quart des TGV bretons en circulation dimanche

1 TGV sur 4 pour les liaisons Rennes - Paris et Saint-Malo - Paris

1 TGV sur 5 pour les liaisons Brest - Paris et Quimper - Paris

Un trafic des TER très perturbé

Les TER bretons sont fortement impactés par le mouvement de grève ce dimanche. Moins d'un tiers des trains vont circuler :

1 TER sur 2 sur l'axe Rennes - Saint-Malo

1 TER sur 3 entre Rennes, Saint-Brieuc et Brest

1 TER sur 5 entre Rennes, Redon et Quimper

Sur certains axes, la circulation des trains est totalement interrompue. C'est le cas pour les liaisons entre Rennes et Vitré, entre Rennes et Châteaubriant, ainsi qu'entre Rennes et Nantes.

Des substitutions par bus sont également prévues en remplacement de plusieurs lignes :