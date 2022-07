Grève à la SNCF : 2 TGV sur 3 sur l'axe Atlantique ce mercredi, les TER fortement impactés dans le Poitou

C'est une nouvelle journée de perturbations qui attend les voyageurs en gare ce mercredi 6 juillet. Quatre syndicats de cheminots appellent à la grève pour défendre leurs salaires et les activités sociales. La mobilisation débute ce mardi soir à 19h et s'étend sur toute la journée de mercredi. Dans un communiqué, la SNCF recommande aux voyageurs qui le peuvent de reporter voire d'annuler leurs déplacements prévus ce mercredi. Le télétravail est à privilégier précise l'entreprise.

Le trafic régional est le plus impacté

Les perturbations concernent l'ensemble du réseau SNCF mais ce sont les trains régionaux qui sont le plus impactés. 2 trains sur 5 sont prévus ce mercredi. Du côté des TGV, 3 trains sur 4 circulent sur l'axe Atlantique et 2 OUIGO sur 3 sont attendus en gare de Poitiers et Niort

Normalement, les voyageurs sont avertis la veille du mouvement social si leur train est supprimé ou s'ils sont placés dans un autre train. Si vous n'avez pas reçu de SMS de la part de l'entreprise, vous pouvez vous rendre sur le site régional pour vérifier si votre TER circule normalement.