Pau, France

Le 3ème épisode de grève à la SNCF. Suite et fin dimanche matin (8h). Vendredi matin, une assemblée générale des cheminots s'est tenue à la gare de Pau. La reconduite du mouvement a été votée à l'unanimité pour mercredi et jeudi, les 18 et 19 avril. Pour la CGT, la mobilisation s'amplifie. Pour preuve, selon le syndicat, il y a 85% de cheminots grévistes en Béarn.

"Le mouvement est parti pour durer"

Lors de l'AG vendredi matin, il y avait aussi des retraités, des étudiants, des représentants des métiers de l'énergie, des usagers des transports, des professeurs, des communistes. Des soutiens qui font dire au syndicat que le mouvement est parti pour durer. Les cheminots en grève ont aussi tracter devant la gare à la rencontre des usagers pour leur expliquer leur mobilisation.

►Pas de train samedi en Béarn. Reprise du trafic dimanche 8h.