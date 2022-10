Grève à la SNCF : à quoi s'attendre sur les lignes manchoises ces prochains jours ?

Les lignes manchoises Cherbourg-Caen, Paris-Granville et Caen-Coutances vont être perturbées dès ce lundi 17 octobre à cause d'un mouvement de grève à la SNCF.

Le trafic va être compliqué sur les rails ces prochains jours. A l'appel de plusieurs syndicats, les cheminots sont invités à faire grève ce mardi 18 octobre , mais des perturbations sont prévues dès ce lundi 17 octobre. Sur les lignes normandes et manchoises, environ un tiers des trains est supprimé.

Des trains supprimés entre Cherbourg et Caen

Tous les trains directs entre Cherbourg et Paris circuleront ce lundi, dans les deux sens. En revanche, entre Cherbourg et Caen, seul le train de 7h20 n'est pas supprimé. Dans le sens inverse, deux trains sur six sont maintenus, ceux de 5h30 et 6h53.

Trois trains sur cinq sur la ligne Paris-Granville

Seuls trois trains sur cinq circuleront de manière directe entre Paris et Granville dans les deux sens, ce lundi.

La ligne Caen-Coutances la plus perturbée

Seulement un quart des trains est maintenu sur la ligne Caen-Coutances , ce lundi. Dans le sens Caen-Coutances, seuls les trains de 16h12, 17h10 et 19h12 circuleront. Dans le sens inverse, seuls les trains de 6h01, 6h31 et 17h40 sont maintenus.