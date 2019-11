Grève à la SNCF : aucun train ce lundi entre Saint-Étienne Carnot, Firminy et le Puy

Firminy, France

La quarantaine de trains qui permettent habituellement aux Appelous, aux Chambonnaires ou aux Ricamandois d'aller travailler sur Saint-Étienne et de revenir ne circulent pas ce lundi 4 novembre. Idem pour les dessertes qui permettaient d'arriver du Puy-en-Velay jusqu'à Châteaucreux ou à Lyon Perrache.

Toute la journée, les gares stéphanoises de Carnot, du Clapier, de Bellevue resteront silencieuses, tout comme les quais du Chambon-Feugerolles, de la Ricamarie et de Vorey, de Monistrol, d'Aurec et du Puy-en-Velay : absolument aucun train ne circulera.

Les aiguilleurs de Saint-Étienne Bellevue menacés de disparition

Et pour cause les aiguilleurs du sud de Saint-Étienne et de l'Ondaine, les agents qui veillent sur la circulation des trains sur cette ligne sont en grève. Mouvement à l'appel de la CGT pour défendre les cinq postes d'aiguilleurs basés à Bellevue. Selon le syndicat, la direction de la SNCF compte les supprimer pour les remplacer par un "aiguillage automatique à distance" basé à Firminy. "Ça se fait de plus en plus loin, l'enjeu c'est la réactivité", pointe Stéphane Colin, secrétaire départemental adjoint de la CGT Cheminots. "Ces agents voient si un train a un problème et peuvent plus rapidement arrêter la circulation pour éviter tout incident", précise-t-il en citant l'exemple du tunnel de Bellevue sous lequel les trains ne peuvent pas se croiser. À terme, "à l'horizon 2035-2045, la circulation sur les voies ferrées de la Loire seraient télécommandées depuis Lyon", explique Stéphane Colin.

La SNCF met en place des navettes par autocars aux heures de pointe (voir ici la fiche horaire de la ligne 9 Le Puy-Saint-Étienne-Lyon).

Deux mouvements de grève cette semaine

Mardi 5 novembre, ce sont les guichets qui seront fermés en gare, du fait d'un mouvement national des vendeurs. Et d'ici à la journée interprofessionnelle du 5 décembre, un mouvement devrait aussi concerner les contrôleurs à la mi-novembre.