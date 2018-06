Si vous faites partie des Franciliens qui ont été pénalisés par la grève perlée des agents SNCF en avril et en mai 2018, vous pouvez demander un dédommagement. A partir de ce mardi et jusqu'au 22 juillet, inscrivez-vous sur le site dédié mondedommagement.transilien.com pour obtenir un remboursement.

Pour répondre à la colère des associations d'usagers qui pointaient du doigt l'absence de trains sur les lignes durant la grève perlée des agents SNCF, la compagnie ferroviaire et Ile-de-France Mobilités avaient annoncé que les voyageurs seraient dédommagés.

Un site dédié a été créé : mondédommagement.transilien.com.

Pour obtenir ce dédommagement, il est obligatoire de s'inscrire sur ce site qui ouvre ce mardi. Vous avez jusqu'au 22 juillet pour vous faire connaitre. La SNCF rembourse 50% des Pass Navigo et Imagine R pour les mois d'avril et de mai 2018 aux usagers franciliens.

Faites vous rembourser si vous avez été victime de la grève SNCF. - Ile-de-France Mobilités

Qui peut demander un dédommagement ?

Vous devez habiter en Ile-de-France, à l’exclusion de Paris, et à l’exclusion des communes desservies par les lignes de RER ligne A entre Charles De Gaulle Etoile et Marne la Vallée Chessy/Boissy Saint-Léger et ligne B entre Paris Gare du Nord et Robinson/Saint-Rémy-lès-Chevreuse qui sont des zones uniquement desservies par la RATP.

Si vous ne résidez pas dans une commune éligible, mais que vous y travaillez ou que vos enfants y sont scolarisés, la mesure de dédommagement s’applique également. Il suffit d'ajouter un justificatif.

Le grand nombre de connexions fait beuguer le site

Vous avez jusqu'au 22 juillet pour vous connecter au site dédié. Si vous n'y arrivez pas, pas d'inquiétude. Le site a du mal à faire face à une forte affluence et il beugue. La SNCF conseille de se connecter aux heures creuses.