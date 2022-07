Grève à la SNCF : des perturbations attendues lundi 4 juillet sur le trafic est de l'Île-de-France

Un mouvement social local va perturber les lignes du RER E et du transilien P, sur le réseau Paris Gare de l'Est.

Le trafic sera fortement perturbé sur le réseau Paris Gare de l'Est ce lundi 4 juillet.

Un mouvement social local va toucher les lignes du RER E et du transilien P, sur le réseau Paris Gare de l'Est, ce lundi 4 juillet.

Sur le RER E, un train sur trois est à prévoir, mais la grève n'affectera pas le trafic du tram 4.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Sur le transilien P, le trafic sera très fortement perturbé. Entre Meaux et la Ferté Milon, un service de bus de remplacement est mis en place en plus de certains trains. Sur l'axe Coulommiers-Paris, un train par heure circulera. La circulation sera toutefois normale entre Esbly et Crécy-la-Chapelle.