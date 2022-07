Grève à la SNCF : encore des perturbations jeudi en Ile-de-France

Au lendemain d'une journée nationale de grève à la SNCF, des mouvements plus locaux vont encore perturber la circulation des trains de banlieue et de RER ce jeudi en Ile-de-France.

Ce n'était pas une grève reconductible mais d'autres mouvements prennent le relais. La circulation des trains sera de nouveau perturbée ce jeudi en Ile-de-France en raison de mouvements de grève locaux. Au lendemain d'une grève nationale à l'appel de quatre syndicats de la SNCF pour réclamer une augmentation de salaires, plusieurs lignes de RER et de trains de banlieue seront de nouveau touchées par "des mouvements sociaux locaux", indique la SNCF sur son site Internet.

Le trafic sera notamment perturbé sur le RER C avec 2 trains sur 3 en circulation. Le RER E sera aussi touché mais plus légèrement avec 9 trains sur 10 entre Hausmann Saint-Lazare et Chelles Gournay et entre Haussmann Saint-Lazare et Villiers-sur-Marne. Le trafic sera normal entre Hausmann Saint-Lazare et Tournan.

Du côté des trains de banlieue, le trafic sera perturbé sur les lignes H et P du Transilien (2 trains sur 3), ainsi que sur la ligne L (1 train sur 2). Sur la ligne J, prévoir 2 trains sur 3 sur l'axe Paris Saint-Lazare - Ermont-Eaubonne et 9 trains sur 10 sur la branche Paris - Conflans Sainte-Honorine - Pontoise.

Depuis plusieurs semaines, des mouvements de grève sporadiques touchent tour à tour les différentes lignes de RER et de trains de banlieue en Ile-de-France.