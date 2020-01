Grèves à la SNCF et à la CTS : le trafic s'améliore nettement en Alsace ce lundi !

Les grévistes espéraient un regain de mobilisation à la rentrée, qui plus est à la veille de la reprise des négociations entre le gouvernement et les syndicats sur la réforme des retraites. Pourtant le trafic ferroviaire s'améliore nettement en Alsace ainsi que dans le reste du pays. Prévisions.

Avec la rentrée et alors que les négociations entre gouvernement et syndicats doivent reprendre ce mardi 7 janvier, les grévistes annonçaient un regain de mobilisation pour cette semaine décisive. Pourtant, cela ne se ressent pas sur le trafic ferroviaire - cœur de la contestation, au contraire. Au niveau national, le double de trains circuleront par rapport à la semaine dernière (3 800 en tout).

En Alsace, que ce soit au niveau des trains ou des transports en commun, la circulation s'annonce nettement meilleure pour ce lundi de rentrée scolaire. Le trafic sera quasiment normal au niveau des grandes lignes. On compte ainsi 9 TGV sur 10 entre Paris et Strasbourg. Il y aura également trois allers-retours entre Strasbourg et Marseille, ainsi qu'un aller-retour à destination de Rennes, Nantes, Bordeaux, Montpellier, Bruxelles et Lille.

Environ 6 TER sur 10 en Alsace

Côté TER, comptez 6 trains sur 10. Voici les prévisions en détail pour l'Alsace :

Strasbourg – Bâle (TER 200) : 23 allers-retours

Strasbourg – Sélestat (via Molsheim) : 12 allers-retours

Strasbourg – Molsheim : 9 allers-retours

Strasbourg – Nancy : 6 allers-retours

Strasbourg – Saverne - Sarrebourg : 11 allers-retours

Strasbourg – Saales-St Dié : 5 allers-retours

Strasbourg – Sélestat (via Erstein) : 10 allers-retours

Strasbourg – Offenburg : 21 allers-retours

Metz – Strasbourg : 4 allers-retours

Kruth - Mulhouse : 10 allers-retours

Tram Train Mulhouse - Thann : circulation normale

Strasbourg – Haguenau - Wissembourg : 15 allers-retours

Strasbourg – Lauterbourg : 10 allers-retours

Colmar – Metzeral : 7 allers-retours

Strasbourg – Niederbronn : 6 allers-retours

Strasbourg– Sarreguemines : 5 allers-retours

Mulhouse – Bâle : 13 allers-retours

Mulhouse – Belfort : 6 allers-retours

Mulhouse – Colmar : 9 allers-retours

A noter, il n'y aura pas de trains TER sur les lignes non mentionnées, mais 40 cars ont été affrétés pour assurer une desserte complémentaire (places limitées, accès au car non garanti). Par ailleurs, les cars réguliers circulent normalement.

Circulation presque normale à la CTS à Strasbourg

A Strasbourg, les transports en commun fonctionneront quasiment normalement aujourd'hui, malgré la prolongation du préavis de grève de l'UNSA - syndicat majoritaire qui dénonce les conditions de travail au sein de l'entreprise. Selon la Compagnie des Transports Strasbourgeois, seules cinq lignes de bus verront leurs horaires modifiés : les lignes L1, 2, 13, 14/24 et 30.