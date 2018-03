De grosses perturbations sont attendues sur les rails ce jeudi. Les cheminots se joignent à la journée de mobilisation et de grève dans la fonction publique.

La SNCF a détaillé le plan de circulation de ses trains pour la journée de mobilisation et de grève de ce jeudi. En moyenne, 40% des TGV et 1 TER sur 2 circuleront mais certaines lignes sont plus impactées que d'autres.

Entre Valence et Grenoble, la direction prévoit une circulation normale. Mais la desserte entre Lyon et Valence-Ville ne sera par exemple assurée que par 1 TER sur 5. D'autres lignes régionales, comme Lyon-Clermont-Ferrand seront desservies par des autocars. Le plan de circulation détaillé est à retrouver sur le site TER Auvergne-Rhône-Alpes.

Le site internet de la SNCF est à jour : vous pouvez dès maintenant vérifier si votre train circule ou s'il est annulé, et seuls ceux qui roulent sont disponibles à la réservation.