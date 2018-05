La CGT annonce ce mercredi que l'intersyndicale (CGT, Unsa, SUD et CFDT) de la SNCF organisera une consultation, du 14 au 21 mai, pour demander aux cheminots s'ils sont "pour ou contre" la réforme de la SNCF.

L'intersyndicale (CGT, Unsa, SUD et CFDT) de la SNCF a décidé ce mercredi d'organiser un "vote-action" pour demander aux cheminots s'ils sont "pour ou contre" la réforme de la SNCF, a annoncé à la presse Laurent Brun (CGT-cheminots) à l'issue de la réunion de l'intersyndicale au siège de la CGT à Montreuil.

Cette consultation sera organisée "du 14 au 21 mai" et "selon des modalités sur lesquelles nous sommes en train de travailler de manière précise", a-t-il ajouté avant de souligner que "l'unité syndicale" était "toujours d'actualité".

Un référendum illégitime pour la direction

Dans la matinée déjà, le patron de la CGT-cheminots avait évoqué sur CNews l'idée d'organiser un référendum. L'entreprise "dit que puisque trois quarts des cheminots ne sont pas en grève, c'est que trois quarts des cheminots soutiennent la réforme, donc nous, nous allons poser la question aux cheminots (...)" a-t-il expliqué "A mon avis, la réponse sera écrasante mais on verra bien." Cette consultation est d'ores et déjà jugée illégitime par la direction de la SNCF et le gouvernement.

Le taux de grévistes au plus bas depuis le début du mouvement

Le taux de grévistes a atteint ce mercredi son plus bas niveau depuis le début du mouvement, le 3 avril. Pour cette 16e journée de grève, la SNCF a recensé 14,46% de grévistes en matinée, le taux plus faible depuis début avril.