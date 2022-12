Grève à la SNCF : la circulation sera difficile ce mercredi entre Saint-Étienne et Lyon

Attention si vous devez vous rendre à Lyon mercredi. Il y aura très peu de TER entre Saint-Étienne et Lyon-Part-Dieu. La SNCF a adapté son plan de transport en raison de la grève des cheminots sur fond de négociations salariales.

Il n'y a que quatre trains qui partent de Saint-Étienne-Châteaucreux direction Lyon ce mercredi matin. A 5h47,

6h17, 6h31 et 7h17. Et pour rentrer le soir de Lyon, trois trains au départ de Part-Dieu (16h54, 17h54 et 18h54) et un train au départ de Perrache à 17h31. Tous les horaires sont à retrouver sur le site des TER dans la région Auvergne-Rhône-Alpes .