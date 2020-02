Grève à la SNCF : la Fédération des usagers des transports demande le remboursement des abonnements en janvier

"Ça suffit !" La Fnaut, la fédération des associations d'usagers des transports d'Auvergne-Rhône-Alpes pousse un coup de gueule contre la SNCF ce mardi. Dans un communiqué, elle déplore la gestion des plans de transports régionaux ces deux derniers mois.

Décembre a été marqué par la grève contre le projet de réforme des retraites et les usagers ont obtenu le remboursement de leurs abonnements en décembre. Mais la Fnaut estime qu'il devrait en être de même pour le mois de janvier.

Pas question de payer pour un service qui n'est pas rendu

"Les voyageurs n'ont pas à payer pour un service qui n'a pas été rendu", explique Anne-Marie Ghémard, président de la Fnaut Auvergne-Rhône-Alpes. "Quand c'est quelques jours ok, mais là c'est un mois complet."

La Fnaut prend comme exemple le 31 janvier : 37 lignes régionales ont été perturbées, et seul le Mont Blanc express entre Saint-Gervais, en Haute-Savoie et Martigny en Suisse fonctionnait normalement. "Soit les trains sont supprimés, soit ils sont trop courts et les voyageurs s'entassent, donc le remboursement c'est la moindre des choses", poursuit Anne-Marie Ghémard, qui précise que c'est sur la ligne Valence-Grenoble que la circulation a été la plus perturbée.

La Fnaut pointe aussi du doigt le surcoût que les perturbations ont engendrés, essence, parking, autoroute ou encore garde d'enfant. Pour le moment la SNCF n'a pas répondu à la demande de la fédération. "Mais on est plutôt confiant," ajoute Anne-Marie Ghémard. "En octobre, il y avait eu une une grève et la SNCF avait remboursé sans même qu'on l'ai demandé."