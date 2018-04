Le gouvernement "tiendra bon dans l'écoute, dans la concertation" et dans "le dialogue", a assuré la ministre des transports ce mardi matin, au premier jour de la grève très suivie de la SNCF.

Alors que la grève très suivie de la SNCF a débuté ce mardi matin, la ministre des Transports Elisabeth Borne a assuré, sur RMC et BFMTV, que le gouvernement "tiendra bon dans l'écoute, dans la concertation, dans le dialogue". Elle a répété qu'elle ne comprenait pas la grève des cheminots, en pleine concertation entre l'État et les syndicats sur la réforme de la SNCF, et alors que le gouvernement a fait des "avancées" en direction des syndicats.

Grève à la SNCF: "Pourquoi se mettre dans une posture de blocage?", s’interroge Borne pic.twitter.com/e9v7s48ygs — BFMTV (@BFMTV) April 3, 2018

Une rencontre jeudi avec les syndicats

Lors de cette interview, la ministre a réaffirmé que les cheminots qui passeront de la SNCF à une autre entreprise lors de l'ouverture à la concurrence garderaient leurs avantages.

Réforme du rail: "Vous êtes cheminot à la SNCF, vous gardez votre statut", assure Elisabeth Borne pic.twitter.com/XnKnu5EhKA — BFMTV (@BFMTV) April 3, 2018

Elisabeth Borne a également a souligné qu'elle rencontrerait jeudi les syndicats sur l'ouverture à la concurrence, la dette et le cadre social.

Une "tradition de conflit"pour le secrétaire d'État à la Fonction publique

Le secrétaire d'État à la fonction publique Olivier Dussopt a, pour sa part, estimé ce mardi qu'il existait à la SNCF "une tradition de conflit", "une volonté d'entrer directement dans le rapport de force". Sans reprendre la formule du député LREM Gabriel Attal qui avait appelé lundi à sortir de la "gréviculture", Olivier Dussopt a observé sur franceinfo que dans les 40 ou 45 dernières années, la SNCF n'avait "pas connu une année sans grève". "Je ne sais pas s'il y a une culture de la grève, mais il y a une volonté d'entrer directement dans le rapport de force", a-t-il dit, évoquant aussi "une tradition de conflit". Pour lui, "l'enjeu est simple, c'est expliquer aux cheminots et aux usagers ce que le gouvernement veut faire", à savoir "sauver et moderniser" la SNCF.

#SNCF : "Est-ce que nous mettrions 36 milliards d'euros pour la rénovation du réseau sur les 10 ans qui viennent, pour que les petites lignes soient abandonnées ?", répond Olivier Dussopt aux critiques #8h30politiquepic.twitter.com/Il4twKWEt2 — franceinfo (@franceinfo) April 3, 2018