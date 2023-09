Grève à la SNCF le mardi 26 septembre : les dessertes de Firminy, Feurs et Roanne impactées

Trois syndicats de cheminots appellent tous les services de la SNCF à la grève ce mardi 26 septembre, un mouvement national pour défendre l'unité de l'entreprise. Les branches rail de la CGT , de Sud et de la CFDT ont décidé cet été d'une mobilisation commune car elles craignent que plusieurs activités du groupe ferroviaire soient externalisées, principalement le fret mais aussi les fonctions supports.

Les prévisions de trafic publiées ce lundi par la SNCF en Auvergne-Rhône-Alpes laissent penser que les perturbations seront relativement limitées dans notre région. Elles impactent principalement la desserte de l'Ondaine.

Trois trains entre Firminy et Saint-Étienne, uniquement des autocars dans l'autre sens

Sur la ligne 9 , seuls trois trains devraient relier Firminy à Saint-Étienne, sur une vingtaine de liaisons assurées en temps normal. Le premier train au départ de la cité appelouse pour Châteaucreux est à 11h27, le deuxième à 14h37 et le dernier à 20h35 . Dans l'autre sens, les prévisions de trafic annoncent cinq dessertes uniquement en autocar à 9 heures sur le parvis de Châteaucreux, une Ter qui ira jusqu'au Puy-en-Velay, puis à 11 heures, 12h20, 13 heures et enfin à 19h20.

Sur la ligne 10 entre Saint-Étienne et Lyon, rien à signaler officiellement ce lundi soir hormis des bus en soirée : dernier départ en train à 21h19 pour aller sur Lyon et à 20h31 de Perrache à Saint-Étienne avant que cinq bus au départ de la gare routière de Part-Dieu prennent le relais. Rappelons que les dessertes de cette ligne sont légèrement modifiées en ce moment du fait de travaux jusqu'au 29 septembre .

Sur la ligne 11 , entre Saint-Étienne et Montbrison, rien à signaler non plus si l'on se base sur les prévisions de la direction.

Quelques bus entre Saint-Étienne, la plaine du Forez et Roanne

Sur la ligne 12 , en revanche, l'offre se limite à quatre autocars le matin entre Feurs et Saint-Étienne , dont trois qui partiront de Roanne. Dernier départ 11h30 de la gare routière roannaise, rien après. Dans l'autre sens, les prévisions proposent quatre dessertes entre Saint-Étienne et la plaine du Forez, dont trois iront jusqu'à Roanne , avec un premier départ à 10 heures et un dernier départ à 12h30 pour rentrer sur Roanne et 22h03 pour un TER qui aura Feurs pour terminus.