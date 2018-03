Le trafic SNCF sera perturbé ce jeudi 22 mars. Comme les enseignants ou les fonctionnaires, les cheminots vont défiler dans la rue contre les réformes annoncées dans le service public. Guillaume Pépy, le président de la SNCF a annoncé des perturbations sur le réseau à partir de 19h ce mercredi 21 et jusqu'à 8h vendredi matin. Au niveau national 40% des TGV, 25% des Intercités et 50% des TER circuleront ce jeudi.

Le trafic des TER est le plus concerné

En Nouvelle-Aquitaine, les chiffres sont les mêmes. Dans le détail, l'entreprise annonce 55% des TER Aquitaine sur les rails, 69% des TER Poitou-Charentes et 80% des TER Limousin. Du côté des Intercités, aucun train ne circulera entre Bordeaux et Nantes, aucun entre Bayonne et Toulouse, un seul aller-retour sera effectué entre Bordeaux et Marseille et quatre trains sur dix seulement sur la ligne Polt (Paris-Orléans-Limoges-Toulouse).

S'informer avant de partir

Les voyageurs peuvent être informés en temps réel sur l'état de la circulation via l'application SNCF ou sur le site sncf.com. Des conseillers sont également disposés à répondre sur l'état du trafic des TER au 0 800 872 872. Toute la journée de jeudi, 1.450 agents seront mobilisés dans les gares pour aider et diriger les voyageurs.