Bourgogne, France

Les journées du 8 et 9 avril s'annoncent très compliquées pour les usagers de la SNCF, principalement sur les TGV et les TER. Le mouvement a débuté ce samedi 7 avril à 19 heures et devrait durer jusqu'à mardi à 8 heures. Des agents de la SNCF seront sur les quais pour informer les voyageurs. Le point sur la circulation pour ce dimanche 8 avril.

Pour savoir si votre train circule, cliquez sur ces liens :

Ou par téléphone au 36 35 pour les Grandes lignes, les TER et les Intercités, pour les lignes régionales vous pouvez aussi contacter Mobigo au 03 80 11 29 29.

⚠️ En raison d'une grève nationale à partir du lundi 2 avril à 19h, la circulation des trains sera très perturbée le dimanche 8 et lundi 9. Les horaires des trains et/ou des autocars qui circulent sont disponibles tous les jours à partir de 17h pour le lendemain. pic.twitter.com/d10R6gUz4l — TER BFC Trafic (@TER_BFC_Trafic) April 6, 2018

TER

Ils seront les plus touchés, la majorité des lignes ne sont pas assurées : Les lignes qui ne rouleront pas

Chalon-Montchanin-Etang

Dijon-Etang-Nevers-Tours

Dijon-Seurre-Bourg

Etang-Autun

Laroche-Auxerre-Morvan

Les Laumes-Dijon-Is sur Tille

Montchanin-Paray-Clermont

Nevers-Cosnes

Nevers-Decize-Etang-Autun

Nevers-Moulins

Nevers-Paray-Lyon

Paris-Lyon

Des bus de substitution seront mis en place sur toutes ces lignes.Un moyenne un train sur quatre au départ de ces lignes :

Dijon-Mâcon-Lyon

Dijon-Dole-Besançon

Dijon-Laroche-Paris

TGV

Seul un TGV sur 7 circulera, les réservations sont annulées, ce sera d'ailleurs le cas pour toutes les journées de grève à venir.

Intercités

Seulement un train sur quatre prendra le départ.

Le calendrier de la grève "perlée" à la SNCF annoncée du 3 avril au 28 juin © Visactu - -