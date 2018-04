Alsace, France

La grève des trains des cheminots contre la réforme du rail démarre mardi mais sera effective dés lundi soir. En Alsace, le trafic sera normal lundi soir mais "très perturbé" mardi avec un TGV sur 5 et un TER sur 10. Aucun Lyria ni Ouigo ne circuleront.

Les prévisions en détails. - SNCF

Seulement 7 allers et retours vers Paris

Dans le détail, il n'y aura que 7 allers et retours entre l'Alsace et Paris en TGV, aucune circulation entre Strasbourg et Roissy-Charles de Gaulle, aucun circulation entre Strasbourg et Nantes et Strasbourg et Bordeaux. Aucune circulation non plus entre Strasbourg et Rennes. Aucun train de circulera entre Mulhouse et Paris, même chose entre Strasbourg et Lyon, Strasbourg et Marseille et Strasbourg et Montpellier.

4 allers et retours entre Strasbourg et l'Allemagne

Pour vous rendre en Allemagne, il faudra compter 4 allers retours seulement dans la journée entre Strasbourg et Stuttgart/Munich et Strasbourg et Francfort. Impossible d'aller en Suisse, le TGV Lyria ne circulera pas. Même chose pour aller en Belgique, à Bruxelles ou faire Mulhouse-Zurich. Ces trains-là ne seront pas en circulation.

Pour les TER, il y aura seulement un train sur 4 pour aller à Bâle, un sur deux pour aller à Offenbourg, un sur 6 pour aller à Molsheim, et seulement un aller et retour pour aller à Haguenau et Wissembourg.

Prévisions détaillées TER Alsace. - SNCF

