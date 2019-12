Grève à la SNCF : le trafic sera encore très perturbé ce lundi dans les Landes

Dans les Landes, le trafic des trains restera très fortement perturbé ce lundi 9 décembre. Pour les TER, seul un aller-retour est prévu entre Bordeaux et Dax. Idem du côté des TGV, avec un seul aller-retour entre Paris et Hendaye. Tous les autres trains sont annulés.

Département Landes, France

Pour tous ceux qui voyagent en train dans les Landes, la galère continue ! Depuis jeudi dernier et le début de la grève contre la réforme des retraites, le trafic est très fortement perturbé : aucun train, qu'il soit TER ou TGV, ne circulait dans le département depuis quatre jours. Si la situation s'améliore légèrement ce lundi 9 décembre, la circulation reste très restreinte.

Un seul TER et un seul TGV pour toute la journée

La SNCF annonce un seul aller-retour de TER entre Bordeaux et Dax pour la journée, et un unique aller-retour également entre Paris et Hendaye côté TGV. Tous les autres trains sont donc annulés.

Seulement 44% du trafic sera assuré pour toute la Nouvelle-Aquitaine, avec principalement des TER entre Bordeaux et Arcachon.

De rares bus de substitution sont prévus

Quelques bus de substitution seront mis en place pour assurer le transport des voyageurs dans les Landes, mais ils seront rares. La SNCF indique avoir mis à disposition environ 257 autocars pour l'ensemble du territoire de Nouvelle-Aquitaine.

Les voyageurs ayant acheté des billets pour des trains annoncés annulés pourront se faire rembourser en passant par un guichet ou directement sur internet.

Pour toute information supplémentaire sur vos trajets, vous pouvez consulter les informations trafic sur le site de la SNCF pour la Nouvelle-Aquitaine.