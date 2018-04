Sarthe, France

Coup d'envoi de la grève à la SNCF ce lundi soir, partout en France. Les 4 organisations syndicales appellent les agents à cesser le travail, à partir de 19h, jusque mercredi. C'est la première phase l'opération "2 jours de grève sur cinq", qui doit se poursuivre jusqu'au 28 juin. Le trafic est annoncé à la normale ce lundi soir, mais il sera fortement perturbé mardi en provenance et à destination de la Sarthe, selon les prévisions de la SNCF.

Les TGV tout d'abord. Mardi, seuls 2 trains sont prévus à destination de Paris depuis le Mans à 6h51 et 16h22. Même situation dans le sens Paris-Le Mans, avec des départs à 9h40 et 18h40.

La gare de Massy sera fermée à fait savoir la SNCF aux collectif d'usagers Angers-Le Mans-Massy. Aucun train ne roulera entre les deux gares.

Un TER sur cinq en moyenne

Pour les TER, la situation n'est pas bien meilleure. Seulement trois trains sur dix roulent sur la ligne Le Mans-Chartres-Paris. En moyenne, sur les cars et les bus dans les Pays-de-la-Loire, seul un trajet sur cinq sera maintenu. C'est le cas sur la ligne Nantes-Angers-Le mans, mais aussi entre Le Mans et Laval et sur la ligne 25, entre Le mans, Château du Loir et Tours. Les prévisions en détails sur le graphique ci-dessous.

En moyenne, sur les lignes TER un train sur cinq roulera ce mardi, dans la région des Pays-de-la-Loire. - Service communication de la SNCF

La SNCF demande aux clients dont les trains ne sont pas confirmés de ne pas se rendre en gare. Et pour les jours suivants, la liste des trains qui circuleront sera affichée , la veille à partir de 17 heures dans les gare de départ, sur internet et sur l'application mobile. Retrouvez les jours de grève prévus ici.